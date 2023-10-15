Гражданин Грузии освобожден после задержания в Южной Осетии

15 октября 2023, 17:00

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Арчил Басанидзе, задержанный в мае силовиками в Южной Осетии, освобожден, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая стало известно, что суд в Цхинвале заключил под стражу граждан Грузии Левана Петриашвили и Арчила Басанидзе, которые были задержаны на границе.

Арчил Басанидзе, задержанный в мае этого года вблизи административной границы с Южной Осетией, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Для освобождения Басанидзе был задействован как механизм «горячей линии», так и "другие инструменты, имеющиеся у центрального правительства", заявила сегодня Служба госбезопасности Грузии.

"Российская Федерация несет ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации. Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся под стражей на оккупированных территориях", - говорится в сообщении СГБ, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Aрчил Басанидзе, житель села Мегврекиси, был задержан 16 мая 2023 года, когда пытался найти своего друга, Левана Петриашвили, задержанного днем ранее, сообщает телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в Южной Осетии остаются пять задержанных граждан Грузии, а в Абхазии – четыре, заявил 1 октября руководитель Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Миссия активно призывает к освобождению всех задержанных и хорошему обращению с ними", - сказал он.

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, отметил Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше пытаются пересечь административную пограничную линию", - пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть - в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе Наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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