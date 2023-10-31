Правозащитники заявили о необоснованном применении силы к участникам протестов в Грузии

31 октября 2023, 18:07

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Задержания во время акций протеста продолжают использоваться властями Грузии для пресечения выражения жителями своего мнения. Вместо задержаний протестующих и применения к ним силы власти должны прибегать к переговорам, заявило НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии".

Как информировал "Кавказский узел", 7 марта в Тбилиси прошла акция протеста против закона об иноагентах. Силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции. Вечером того же дня противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики – резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта. На протестных акциях были задержаны 133 человека.

10 марта депутаты парламента Грузии проголосовали против принятия законопроекта об иностранных агентах. Отказ парламента Грузии принять закон об иноагентах стал следствием массовых протестов, заявили в оппозиции. Решение было принято ради стабильности в стране, подтвердил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

Принятое министерством внутренних дел Грузии решение о разгоне акции протеста против закона об иноагентах, которая проходила в Тбилиси 7-9 марта, нарушило право жителей на мирные собрания, гарантированное Конституцией страны и международными документами, заявила Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) в докладе, опубликованном на сайте организации.

Во время разгона и задержаний к некоторым из протестующих применялась излишняя сила со стороны полиции, что проявлялось как в устных оскорблениях, так в применении физического насилия. Имели место и случаи вмешательства в осуществление профессиональной деятельности журналистов, отметили правозащитники в докладе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Вместо того, чтобы применять силу, власти должны были провести переговоры с участниками акции протеста, однако они этого не сделали. В Грузии задержания по время акций протеста продолжают оставаться инструментом ограничения прав граждан, указало НПО.

Житель Грузии Лазар Григориадис был обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. На заседании суда 11 июля эксперт-химик заявил, что следы нефтепродуктов были найдены только на куртке обвиняемого. Адвокат Григориадиса считает, что показания эксперта не подтверждают вину ее подзащитного. В августе суд в Тбилиси отказался отпустить Лазара Григориадиса под залог.

Доклад опубликован на фоне процесса, проходящего по делу Лазара Григориадиса. На очередном заседании прокурор заявил, что доказательства, полученные из телефона Григориадиса, подтверждают, что несколько человек планировали насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом прокурор не уточнил о каких именно доказательствах идет речь, передал 30 октября в своем эфире телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Защита Григориадиса считает дело в отношении него сфабрикованным, адвокаты отметили, что за семь месяцев следствие так и не предоставило конкретных доказательств вины их подзащитного.

Напомним, 26 октября стало известно, что Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, что силовики нарушили права Георгия Меквабишвили, необоснованно подвергнув его аресту, а затем оштрафовав за хулиганство и неподчинение полиции во время акции протеста против закона об иноагентах.

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