30 октября 2023, 20:00

Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

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Муса Безереев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 222 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Сослан Тваури погиб в военной операции на Украине, сообщила 27 октября администрация Правобережного района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 221 бойца из Северной Осетии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине погиб уроженец поселка Калининский Моздокского района Муса Безереев, 1991 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробностей биографии и гибели Безереева власти муниципалитета не привели, отметив лишь, что он погиб "при выполнении боевых задач".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 222 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине бойца из Ингушетии", "Мобилизованный из Дагестана убит на Украине", "Прапорщик из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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