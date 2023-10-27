Артиллерист из Северной Осетии погиб в ходе СВО

27 октября 2023, 00:22

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Старший лейтенант Сослан Тваури погиб на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 221 военного из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Павел Кочкарев стал 220-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Военнослужащий Сослан Тваури погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в бесланской школе №4, где он учился.

Командир взвода, гвардии старший лейтенант Сослан Тваури, боец артиллерийской бригады воздушно-десантных войск России, командир взвода, погиб 17 июля 2023 года. Сослан родился в селении Эльхотово Северной Осетии, вырос в Беслане. В 2021 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге по специальности "артиллерист морской пехоты". В военной операции на Украине участвовал с самого начала, в марте 2022 года был ранен, потом вернулся на службу, сообщил 11 сентября в своем Telegram-канале военный блогер Олег Марзоев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 221 военного из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.30 мск 27 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2764 бойцов с юга России, в том числе 1379 - из СКФО и 1385 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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