30 октября 2023, 08:54

Девять силовиков пострадали во время беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Во время беспорядков в махачкалинском аэропорту травмы и ранения получили девять сотрудников полиции, двое из них госпитализированы, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

Как информировал "Кавказский узел", сотни людей приняли участие в беспорядках на территории аэропорта Махачкала из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Сегодня стало известно, что силовики задержали 60 наиболее активных участников беспорядков. При этом ранее власти заявили, что в результате инцидента в махачкалинском аэропорту пострадали 20 человек, среди которых есть полицейские.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Два сотрудника полиции госпитализированы после того, как получили травмы во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщило МВД по Дагестану.

"В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице", – отметило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцев. В частности, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Жители Чечни рассказали о массовых молитвах за Палестину", "Фонд "Инсан" сообщил об участии более 24 тысяч человек в сборе средств для Палестины", "Ученики чеченских школ приняли участие в коллективных молитвах за Палестину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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