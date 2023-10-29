Владимир Атаманчук пожаловался на пропажу своих дел в судах

29 октября 2023, 01:57

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Активист Владимир Атаманчук обратился в суды Сочи, чтобы сделать копии четырех своих административных дел, но сотрудники судов заявили, что отправили их в Краснодар. В Краснодарском краевом суде дел также не оказалось. Их пропажу Атаманчук связал с сообщением, что Европейский суд по правам человека принял его жалобу к рассмотрению.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу сочинского пенсионера Владимира Атаманчука на уголовное преследование по статье о дискредитации российской армии.

Сочинский активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября 2022 года был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. В октябре стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В марте следователь отказался выдать Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей, что сочинец расценил как попытку сфальсифицировать материалы уголовного дела, а затем угрозами вынудил забрать мобильный телефон, который не принадлежит пенсионеру.

28 октября сочинский пенсионер Владимир Атаманчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что четыре его административных дела против были утеряны после того, как его жалоба была принята в ЕСПЧ. По его мнению, это доказывает то, что дела являются сфальсифицированными.

Атаманчук напомнил, что в одном случае он был обвинен за его протест против спецоперации на Украине, за что он был приговорен к административному аресту на пять суток, во втором случае - за аналогичное на десять суток, в третий и четвертый раз - за то же самое его оштрафовали на 30 и 50 тысяч рублей. После этого против него возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Кроме того, недавно против него возбудили еще одно дело - за клевету. «Только кого я оклеветал, он [следователь] мне так и не сказал», - отметил сочинец.

По его словам, об утерянных делах он узнал, когда обратился в Лазаревский и Центральный районные суды, чтобы сделать фотокопии. В канцеляриях судов ему сообщили, что дела находятся в Краснодаре, откуда их так и не вернули. «Тогда я решил поехать в Краснодар. 27 октября после отказа мне в ознакомлении с делами в Сочи поехал в краевой суд. Обратился с заявлением в канцелярию крайсуда о выдаче вышеназванных дел. Сотрудник покопался в компьютере и сообщил мне, что этих дел у них нет. На вопрос, а где они, он ответил: «Не знаю». Тогда я ему сказал, что мне нужны хотя бы оригиналы или заверенные копии этих решений, чтобы не получилось так, что их вообще никогда не было. На что сотрудник сказал, что он мне их не может предоставить, потому что у него их нет, мне надо опять ехать в Сочи и просить там суд найти дела", - рассказал Атаманчук. Он считает, что "пропажа" дел связана с тем, что его жалоба принята на рассмотрение ЕСПЧ.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Юрист Инна Пагаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что нужно сделать, если материалы дела "пропали". «Есть случаи, когда дела просто пропадают из судов. Тогда участник процесса, заинтересованный в сохранении материалов дела, должен написать заявление о розыске дела. Не факт, что оно найдется, однако человек может обратить на это внимание судов и иных структур. О том, что пропали сразу четыре дела, я слышу впервые», - сказала она.

Специалист канцелярии крайсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в случае пропажи дела надо писать заявление о розыске.

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