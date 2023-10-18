ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Владимира Атаманчука

18 октября 2023, 05:25

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Сочинский пенсионер Владимир Атаманчук написал жалобу в Европейский суд по правам человека на уголовное преследование по статье о дискредитации российской армии. Из ЕСПЧ поступил ответ, что его жалоба принята к рассмотрению.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября 2022 года был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. В октябре стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В марте следователь отказался выдать Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей, что сочинец расценил как попытку сфальсифицировать материалы уголовного дела, а затем угрозами вынудил забрать мобильный телефон, который не принадлежит пенсионеру.

17 октября сочинец Владимир Атаманчук по электронной почте получил письмо из Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что его жалоба принята к рассмотрению. Корреспонденту "Кавказского узла" Атаманчук признался, что не ожидал решения о принятии ровно год и успел подать жалобу до выхода РФ из Совета Европы.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

По словам Атаманчука, он писал жалобу в ЕСПЧ по четырем своим делам по инструкции без помощи адвоката. "Я жаловался на то, что по политическим мотивам мне в одном случае за мой протест против СВО в Украине присудили ни за что пять суток, второй раз - десять суток ареста, потом оштрафовали на 30 000 и 50 000 рублей и в завершении возбудили уголовное дело за дискредитацию армии РФ за голубя мира на плакате. Я справедливости не нашел в своей стране, мне было отказано в апелляциях, решения вступили в силу, поэтому был вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека", - рассказал он.

По его словам, на какую-то денежную компенсацию он не особо рассчитывает, а надеется на справедливость по отношению к себе. "Это письмо из ЕСПЧ - какая-то, пусть далекая, но поддержка меня в почти безвыходной ситуации", -отметил он. По его словам, суд запросил у России пояснения о его делах.

Он показал корреспонденту документы, полученные из суда. В одном из них, датированным 6 октября, за подписью представителя М. Блашко, сказано, что "правительству РФ предложено представить заявление о фактах вместе с замечаниями не позднее 17.11.2023 года. Этот срок обычно не продлевается. Замечания правительства РФ будут направлены вам, чтобы вы могли представить свои замечания в ответ, а также любой иск о справедливой компенсации в соответствии со статьей 41 (см. Правило 60). Правительству РФ также было предложено информировать суд в течение трех недель с даты настоящего письма, намереваются ли они представить свои замечания в установленный срок. Если они сделают это, им будет предоставлена копия заявления и документов. Если они не ответят в течение трехнедельного срока, суд может предположить, что они не желают представить какие-либо замечания и, следовательно, может пригласить вас, как заявителя, представить свои замечания и требования о справедливой компенсации", - говорится в ответе.

В другом письме от 16 октября говорится, что жалоба Атаманчука принята и опубликована в третьем разделе по заявлению № 50074/18 вместе с другими заявлениями от граждан России.

«Если у вас возникнут трудности с поиском адвоката, ваша местная или национальная адвокатская ассоциация может предоставить вам помощь. Неотправление этой формы может привести суд к выводу, что вы больше не заинтересованы в продолжении вашего заявления, и его исключат из списка дел», - говорится в одном из писем из суда.

Атаманчук пожаловался, что пока ему не удалось найти себе адвоката, который бы оказывал ему помощь и представлял интересы в ЕСПЧ. «Я обошел все адвокатские конторы, которые есть в Сочи, побеседовал с десятками адвокатов, но все они, узнав о том, что мне нужен адвокат для представительства в ЕСПЧ по теме СВО в Украине, просто бежали от меня, как черт от ладана. Мне дан срок найти адвоката для представительства до 27 октября, то есть у меня 10 суток. Но я опасаюсь, что мне это не удастся, судя по реакции адвокатов», - рассказал он.

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