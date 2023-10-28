28 октября 2023, 09:21

25 семей беженцев переехали в Агалы

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127 вынужденных переселенцев переехали сегодня из поселка Масазыр около Баку в село Агалы Зангиланского района, перешедшее под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа число вернувшихся в Агалы семей переселенцев достигло 108.

Сегодня из поселка Масазыр в Абшеронском районе в село Агалы Зангиланского района отправилась группа из 127 переселенцев, передало агентство АПА.

Речь идет о людях, которые проживали в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе. В Агалы отправились 25 семей, сообщил Report.az.

Напомним, в селе Агалы были построены дома коттеджного типа. В село выразили желание вернуться 1357 из 1457 вынужденных переселенцев, ранее живших в Агалы. Эти люди из числа жителей поселка Масазыр в 20 километрах от Баку и в Сумгаите – в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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Примечание:

"Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах", "Азербайджан выделил 3 млрд долларов на восстановление перешедших под контроль территорий", "Азербайджанские чиновники отчитались о заселении 30 семей в Агалы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 октября 2023, 08:26

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