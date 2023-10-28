28 октября 2023, 03:46

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В Ханкенди (Степанакерте) открыто городское отделение полиции, назначены временные коменданты в Ходжалы и Тертер, сообщил министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил генерал-майора полиции Сардара Сафарова комендантом Ханкенди (Степанакерта).

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов 27 октября сообщил о создании в Ханкенди (Степанакерте) городского отдела полиции, пишет oxu.az.

Эйвазов также сообщил, что, помимо коменданта Ханкенди (Степанакерта) назначены также временные коменданты в Ходжалы (армянское название - Иванян) и Тертер. Министр заявил, что приняты все меры для обеспечения безопасности и порядка, каждый дом, здание и объект инфраструктуры взяты под охрану.

По словам Вилаята Эйвазова, на позициях, которые были оставлены карабахскими военными, были обнаружены многочисленные боеприпасы и военная техника.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил 15 октября несколько населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которым Азербайджан восстановил в ходе сентябрьской военной операции, в том числе Ханкенди (Степанакерт). Он обвинил посредников, которые пытались найти мирные решения карабахской проблемы, в попытках "сделать конфликт вечным".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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