16 октября 2023, 02:48

Назначен комендант Ханкенди

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил генерал-майора полиции Сардара Сафарова комендантом Ханкенди (Степанакерта).

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил 15 октября несколько населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которым Азербайджан восстановил в ходе сентябрьской военной операции, в том числе Ханкенди (Степанакерт). Он обвинил посредников, которые пытались найти мирные решения карабахской проблемы, в попытках "сделать конфликт вечным".

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил коменданта Ханкенди, о чем подписан соответствующий приказ, пишет oxu.az.

Комендантом Ханкенди назначен генерал-майор полиции Сардар Сафаров.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах", "Семьи вынужденных переселенцев начали возвращаться в Зангиланский район", "Альтернатива Лачинскому коридору дала надежду беженцам на возвращение в Карабах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 октября 2023, 01:49

16 октября 2023, 00:50

15 октября 2023, 23:51

  • Дети из волгоградского хутора лишились возможности посещать школу

    Школьный автобус с начала учебного года перестал возить детей из расположенного в Волгоградской области хутора Свиридовскоий в школу, расположенную в хуторе Ближнеосиновский, которая находится в 8 км. Причиной стало увольнение водителя школьного автобуса, замену которому никак не могут найти.

15 октября 2023, 22:51

15 октября 2023, 21:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи