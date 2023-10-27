Публикация в соцсети стала поводом для привода азербайджанского активиста в полицию

27 октября 2023, 21:00

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Силовики задержали члена правления независимой конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Турала Фарзили, спустя два часа он был отпущен. По его словам, поводом для привода стал критический пост о полиции в соцсети

Член правления независимой конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Турал Фарзили был задержан вечером 27 октября в Баку. "Около 18.25 (17.25 по мск) Турал успел написать своим близким, что за ним на работу пришли сотрудники полиции и они уводят его с собой. После этого связаться с Туралом не удалось", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой член правления независимой конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Самир Султанов.

Он предположил, задержание Фарзили может быть составной частью кампании давления на независимую профсоюзную организацию или связано с конфликтом, который у активиста был с сотрудниками полиции."В последние месяцы усилилось давление на нашу организацию. По сфабрикованным уголовным обвинениям арестованы координатор "Рабочей платформы" Афияддин Мамедов, а также членов профсоюзов Айхан Исрафилов и Эльвин Мустафаев", - рассказал Султанов.

Он также сообщил об инциденте, который был у Фарзили с сотрудниками полиции. "8 октября Турал написал в Facebook* , что сотрудники полиции подошли к нему в парке Гейдара Алиева в Баку и предъявили претензии, что он сидя на скамейке "обнимается с девушкой", по их словам, на это пожаловались окружающие. Турал указал на неправомерность замечаний сотрудников полиции и сразу же позвонил на службу 102 МВД и пожаловался на полицейских. При этом сотрудники полиции не представились", - рассказал Султанов.

По его словам, 26 октября Фарзили написал пост о результатах расследования его жалобы, в котором он выразил недовольство тем, что полицейских подвергли только дисциплинарному взысканию, в то время как они совершили серьезные нарушения закона.

В посте он отметил, что сотрудники полиции признались, что совершили ряд правонарушений, в том числе "превышение должностных полномочий, вымогательство взятки, причинение материального и морального ущерба человеку, воспрепятствование отдыху гражданина, угрозы", однако Хатаинское районного управление полиции наказало их лишь в дисциплинарном порядке. "Я так и знал, что вы их не накажете за совершенное беззаконие, ибо вы само крупное силовое ведомство в стране, которое попирает закон, не уважает право", - говорится в публикации Фарзили. Он также опубликовал фото ответа ему из полиции о наказании полицейских.

Спустя два часа после задержания Турал Фарзили был отпущен из полиции. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его увезли с работы в Хатаинское районное управление полиции, привод в полицию был связан с написанным им постом в соцсети. "Разговор был о моем посте о полиции. Обращение было корректным, потом меня отпустили", - отметил Фарзили. Он добавил, что никакие взыскания на него не наложены.

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