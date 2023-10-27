Силовики пришли с обысками к чиновникам Минздрава Дагестана

27 октября 2023, 13:40

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В Минздраве Дагестана и в домах сотрудников министерства проводятся обыски по уголовному делу о хищении 42 миллионов рублей, сообщили в ФСБ.

УФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело о присвоении и растрате бюджетных средств сотрудниками Минздрава республики, сообщил сотрудник пресс-службы ведомства. "В настоящее время в здании министерства здравоохранения Дагестана проводятся обыски. Изымаются необходимые документы в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере должностными лицами", - сказал он.

По его словам, дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). Силовики считают, что с конца 2021 года по начало 2022 года Минздрав заключил два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов коронавируса.

"В результате этого, по предварительным данным, государству был нанесен ущерб в размере 42 млн рублей", - сказал представитель УФСБ. Он добавил, что обыски проводятся и по местам жительства подозреваемых. Их должности и фамилии в пресс-службе не уточнили, пишет "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал также, что 23 октября суд отправил под арест бывшего замминистра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, обвиненного во взяточничестве. По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2021 года чиновник получал взятки от поставщика медоборудования в больницы Дагестана и таким образом получил не менее 87,7 миллиона рублей.

25 октября суд в Махачкале избрал меру пресечения второму фигуранту дела Мазая Рамазанова. Имя и должность второго обвиняемого, отправленного под домашний арест, следствие и суд не назвали.

Многочисленные проблемы в медицинской сфере Дагестана, в частности, проблема нехватки оборудования, сохраняются на протяжении многих лет. Организация "Монитор пациента" еще в 2018 году выпустила документальный фильм о коррупции в сфере здравоохранения республики. В мае 2023 года власти Дагестана признали, что медучреждения республики и качество их услуг не отвечают современным требованиям.

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