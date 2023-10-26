Суд утвердил перевод Албагачиева на тюремный режим

26 октября 2023, 22:30

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Астраханский областной суд отказался отменить решение о переводе уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева на тюремный режим. Суд не учел состояние здоровья Албагачиева, решение будет обжаловано в кассационной инстанции, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", по представлению руководства астраханской колонии № 10 Советский районный суд Астрахани 7 августа изменил уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Судмедэкспертиза, заключение которой было представлено на рассмотрении апелляции на это решение, отметила, что состояние Албагачиева ухудшается, так как он не получает необходимого лечения, которое не может быть предоставлено в колонии. Защита просила приобщить заключение к делу, однако суд отказал в ходатайстве, адвокат назвала решение судьи немотивированным.

30 июля у Албагачиева произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

Астраханский областной суд оставил в силе решение о переводе на тюремный режим Абдул-Малика Албагачиева, сообщил сегодня в своем Telegram-канале фонд "Общественный вердикт"*.

Решение будет обжаловано в кассационной инстанции, заявила адвокат Ирина Бирюкова. "Считаю такое решение незаконным. Суд не учел состояние здоровья Албагачиева, не принял в качестве доводов защиты независимую медицинскую экспертизу. Таким решением жизнь и здоровье Албагачиева могут быть поставлены под угрозу, поскольку в период этапа он будет лишен медицинской помощи. Врачи не сопровождают этап, конвою выдают медикаменты, а те уже сами решают, когда их дать больному заключенному. Учитывая, что у Албагачиева приступы эпилепсии участились, отсутствие врачей на этапе, который может быть длительным, может привести к летальному исходу", - приводятся ее слова в публикации.

Решение по апелляции на ужесточение режима Албагачиеву было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте Астраханского областного суда.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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