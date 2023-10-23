Житель Ростовской области погиб на Украине

23 октября 2023, 10:38

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Роман Андронакий из Семикаракорского района погиб в зоне проведения военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 309 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 октября власти и силовики подтвердили гибель в ходе военной операции на Украине не менее 308 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Бакланниковского сельского поселения Семикаракорского района Роман Андронакий. Он посмертно награжден орденом Мужества. Награду родственникам погибшего военного передали сотрудники местной администрации, передал 22 октября Donday.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 309 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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