Четыре бойца со Ставрополья погибли на Украине

21 октября 2023, 18:46

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В военной операции на Украине погибли Захар Засименко, Андрей Виденев, Николай Груднев и Иван Бускин, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 190 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября государственный телеканал сообщил, что боец из Минеральных Вод Саркис Саакян погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 186 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Захар Засименко погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Кировского городского округа. "Захар учился в школе номер 2 Новопавловска, закончил техникум СГТМАУ г. Георгиевска по специальности "пожарный", - говорится в публикации, размещенной 15 октября в телеграм-канале муниципалитета.

О гибели еще трех бойцов сообщил 13 октября глава Александровского муниципального округа Ставрополья Александр Щекин. "Открыли мемориальные доски в память о наших земляках Виденеве Андрее Николаевиче, Грудневе Николае Николаевиче, Бускине Иване Витальевиче, героически погибших во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции", - написал он в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 190 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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