Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине

17 октября 2023, 10:49

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Житель Минеральных Вод, старший сержант Саркис Саакян погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 186 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 октября стало известно, что на Украине погиб Алан Алботов из Кисловодска. Он стал, по меньшей мере, 185-м жителем Ставропольского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Минеральных Вод, старший сержант Саркис Саакян. Он посмертно награжден орденом Мужества. А честь Саакян в школе №1 Минеральных Вод открыта мемориальная доска, сообщил 9 октября на своем сайте телеканал "Ставрополье".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 186 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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