16 октября 2023, 09:27

Житель Кисловодска погиб на Украине

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Алан Алботов из Кисловодска погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 185 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября стало известно о гибели на Украине Евгения Петина из Петровского района. Он стал, по меньшей мере, 184-м жителем Ставропольского края, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб Алан Алботов, который являлся выпускником школы №2 в Кисловодске, сообщила 10 октября администрация этого учебного заведения на его странице в соцсети ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 185 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Семьи погибших в СВО добровольцев с юга России борются с чиновниками за соцвыплаты", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ставропольского края", "Шесть военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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