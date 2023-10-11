Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ставропольского края

11 октября 2023, 18:00

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Евгений Петин погиб на Украине, сообщила сегодня глава Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 184 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что к 10 октября власти сообщили о гибели на Украине 183 военных из Ставропольского края.

Евгений Петин 29 июня погиб на Украине, сообщила сегодня глава Петровского городского округа Наталья Конкина, отчитывваясь о передаче его семье ордена Мужества. В сообщении в Telegram-канале Конкиной указано, что Петин ранее служил по контракту, в июне 2022 года отправился на военную операцию добровольно.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 184 военных из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.00 мск 10 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2667 жителей юга России, в том числе 1343 жителя СКФО и 1324 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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