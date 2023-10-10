Десять военных со Ставрополья погибли на Украине

10 октября 2023, 18:00

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Анатолий Максимов, Сергей Жердев, Олег Кожокар, Антон Немов, Сергей Ивакин, Александр Гриднев, Игорь Савин, Александр Орлов, Тимур Агишев и Дмитрий Чорнобрывый погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 183 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Чепурнов стал 173-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Анатолий Максимов погиб на Украине, сообщил мэр Минеральных Вод Вячеслав Сергиенко, сообщая об открытии мемориальной доски в школе, где учился погибший. Максимов окончил школу в 2003 году, погиб 1 мая 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале Сергиенко от 4 октября.

Глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута сообщил о гибели на Украине контрактника Сергея Жердева. Ему было 42 года, на службу отправился в августе 2022 года, до этого работал юристом, указано в сообщении в Telegram-канале главы района от 18 сентября.

На здании Невинномысского государственного гуманитарно-технического института открылась мемориальная доска в память о выпускнике вуза Олеге Кожокар, погибшем в ходе специальной военной операции. Гвардии ефрейтор Кожокар родился в Баку, в 2006 году семья переехала в Ставропольский край. В 2012 году призван в ряды российской армии, служил срочную военную службу, а затем контрактную - старшим механиком-водителем боевой машины десанта в гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку. Погиб 26 февраля 2022 года, ему было 33 года, говорится в сообщении главы города Михаила Миненкова от 22 сентября.

В невинномысске появился новый микрорайон – Гвардейский, улицы в нем названы в честь героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции, в частности, контрактника Антона Немова, который погиб 12 марта 2022 года. 28 февраля 2022 года погиб контрактник Сергей Ивакин. Также в микрорайоне появятся улицы подполковника Александра Гриднева, капитана Игоря Савина и прапорщика Александра Орлова, которые погибли 23 июля 2022 года, проинформировал Миненков в своем Telegram-канале 12 сентября .

В селе Ладовская Балка прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти Тимура Агишева, погибшего в ходе спецоперации, сообщил глава Красногвардейского муниципального округа в своем Telegram-канале 11 сентября. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Мобилизованный инженер Дмитрий Чорнобрывый служил в бригаде спецназа. У него остались двое детей, сообщила администрация Солдато-Александровского поселения 10 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 183 военных из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.00 мск 10 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2660 жителей юга России, в том числе 1341 жителя СКФО и 1319 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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