Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ставропольского края

09 октября 2023, 05:44

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В ходе спецоперации на Украине погиб командир танкового взвода Виктор Чепурнов из Георгиевского округа, сообщили местные власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 173-х жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября стало известно о гибели в ходе спецоперации жителя Красногвардейского района Юрия Гарбалева. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 172-х жителей Ставропольского края.

Гвардии старший лейтенант, командир танкового взвода Виктор Чепурнов из Георгиевского округа Ставропольского края погиб в ходе спецоперации, пишет 7 октября 1777.ru со ссылкой на главу муниципалитета Андрея Зайцева.

Чепурнов родился в селе Обильном, окончил военное училище, после которого попал по распределению в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаде, где был назначен командиром танкового взвода. Звание старшего лейтенанта было присвоено ему в 2021 году. При каких обстоятельствах он погиб - не уточняется.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 173 военных из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 05.00 мск 9 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2647 жителей юга России, в том числе 1328 жителей СКФО и 1319 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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