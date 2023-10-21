Бывший силовик из Махачкалы добивается наказания следователя за отказ возбудить дело

21 октября 2023, 11:37

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Бывший полицейский Ибрагим Гаджиев потребовал наказать следователя из Махачкалы за отказ возбуждать дело о пытках Гаджиева в полиции. Если бы следователь отреагировал надлежаще, то, возможно, не произошло бы смерти махачкалинца Курбана Далгатова, умершего после задержания, заявил бывший силовик.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее бывший сотрудник МВД Ибрагим Гаджиев, являющийся свидетелем по делу бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова и его брата, бывшего врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, указывал в жалобе на имя главы Общественной наблюдательной комиссии в Дагестане, что силовики вынуждали его оговорить брата, Курбана Гаджиева.

Бывший полицейский Курбан Гаджиев потребовал наказать следователя Ленинского отдела Махачкалы, который отказал ему в возбуждении уголовного дела о пытках в отношении оперуполномоченного Магомеда Маликова, рассказала адвокат Сапият Магомедова.

Курбан Гаджиев заявил, что в отношении него применялись пытки электрическим током, чтобы он дал признательные показания по делу о похищении человека и разбое. По словам Гаджиева, в феврале 2021 года его доставили в отдел полиции, надели на голову пакет и затем Маликов нанес ему удар ногой в живот, передали 20 октября "Кавказ. Реалии"*.

После этого Гаджиев потребовал возбудить уголовное дело о пытках, но следователь ему отказал.

В январе текущего года этого года оперуполномоченный Магомед Маликов был задержан по делу о смерти в отделе полиции махачкалинца Курбана Далгатова. Гаджиев продолжил добиваться возбуждения уголовного дела, но ему снова отказали, пояснила адвокат. Она подчеркнула, что если бы следователь отреагировал на обращение Гаджиева надлежащим образом, то, возможно, не произошло бы смерти Далгатова.

Напомним, Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца".

Далгатов получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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