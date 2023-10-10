10 октября 2023, 16:31

Двое полицейских арестованы по делу о смерти Курбана Далгатова

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Суд в Махачкале арестовал двух оперуполномоченных по обвинению в применении пыток к задержанному Курбану Далгатову, сообщили в Верховном суде Дагестана.

Как писал "Кавказский узел",  неизвестные оставляют в соцсети комментарии с угрозами, пожаловалась Амина Далгатова, вдова махачкалинца Курбана Далгатова, умершего после задержания силовиками. член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что общее число задержанных по делу о смерти Далгатова достигло семи.

Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Советский районный суд Махачкалы арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы в рамках уголовного дела о гибели после пыток Курбана Далгатова, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Она отметил, что полицейские, которые проходят по делу, подозреваются в превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 5 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня РИА "Новости".

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Примечание:

"Пользователи Telegram одобрили идею поддержать семью Курбана Далгатова", "Пользователи соцсети напомнили Меликову о деле Гасангусейновых после смерти мужчины в отделе полиции", "Пользователи Telegram призвали наказать виновных в смерти задержанного махачкалинца".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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