Амина Далгатова пожаловались на давление из-за расследования смерти ее супруга

10 октября 2023, 11:56

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Неизвестные оставляют в соцсети комментарии с угрозами, пожаловалась Алина Далгатова, вдова махачкалинца Курбана Далгатова, умершего после задержания силовиками. Общее число задержанных по делу о смерти Далгатова достигло семи, рассказал член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июля член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в своем телеграм-канале о задержании еще одного сотрудника Советского РОВД по делу об убийстве жителя Махачкалы Курбана Далгатова.

Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Вдова Курбана Далгатова Амина Далгатова пожаловалась, что на нее оказывают давление. По ее мнению к этому могут быть причастны силовики.

"Я часто пишу об этих полицейских в соцсетях. И кто-то, вероятно, с "левых" страниц пишет мне, угомонись, иначе мы тебя угомоним. Это такое психологическое давление. Но на меня это не действует", – сказала Амина Далагтова корреспонденту "Кавказского узла".

Курбану Далгатову было 34 года, он был мастером спорта по вольной борьбе, окончил Российский государственный университет физической культуры (РГУФК), спорта, молодежи и туризма в Москве, добавила она.

"Мы некоторое время жили в Москве с ним после свадьбы. Он в то время выступал за РГУФК. Я получала образование. Затем переехали в Дагестан. Я работала в Пенсионном фонде. Курбану предложили работу в Центре олимпийской подготовки. Там работал два года. Потом стал работать в Россгосстрахе. Спорт не бросал", – пояснила Далгатова.

В семье трое детей – старший ребенок от первого брака и двое детей, рожденных в браке с Курбаном Далгатовым, добавила она.

Сотрудник полиции Махачкалы Магомед Маликов, который проходит по делу о смерти Далгатова, заявил, что невиновен. Но даже если Маликов непричастен к пыткам Далгатова, то он бездействовал, заявила Амина Далгатова. "Все сотрудники, которые были в отделе и знали об инциденте, должны нести ответственность", – подчеркнула она.

Далгатова отметила, что претензий к следствию не имеет. "Вот, ещё двоих задержали. Два месяца СИЗО назначили. Видимо предъявили обвинение. Следствие хоть и немного медленно, но проходит как должно проходить", – считает Далгатова.

По делу об убийстве Курбана Далгатова всего задержано семь человек, рассказал член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "В тот день [5 октября], когда я опубликовал пост в телеграм-канале, были задержаны двое полицейских, и тем самым общее количество задержанных по делу – семь человек", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник полиции Магомед Маликов указал в показаниях, что он не принимал участия в действиях, которые привели к гибели Далгатова и это совпадает с другими материалами дела, добавил он.

"Так, изначально опера показывали, что драка была якобы в кабинете Маликова. Но он утверждал, что это было в другом месте и следствие пришло к такому же выводу. Адвокат Маликова настаивает на прекращении его уголовного преследования ввиду отсутствия в его действиях преступления. Но пока он остаётся обвиняемым и содержится в СИЗО", – рассказал Хадулаев.

Он считает, что в отместку за сотрудничество со следствием остальные полицейские стали возлагать на Маликова вину за инцидент с Далгатовым. "И от других задержанных и свидетелей есть информация, что на них давят и требуют дать показания против Маликова", – отметил член Общественной палаты Дагестана.

Позиция Хадулаева не совпадает с позицией потерпевшей стороны в отношении непричастности Маликова к гибели Далгатова, добавил он.

"Я говорил, что Маликов сотрудничает со следствием, не скрывает правду, называл имена участников инцидента. В это время, по его словам, он был в кабинете и допрашивал другого доставленного и в соответствие со служебной инструкцией не мог выйти предотвратить то, что творили с Маликовым. Тем более, что сам Маликов к тому времени всего три недели работал в отделе полиции, то есть был новым человеком. То есть он с потерпевшими на одной стороне. Но родственники Далгатова считают, что он тоже должен отвечать, как и все, кто был в отделе полиции из сотрудников", – рассказал Хадулаев.

Маликов в самом начале был доставлен как свидетель, отметила адвокат и бывшая супруга Магомеда Маликова Алина Маликова.

"Он дал показания о том, где и с кем он находился. Но следствию это было неинтересно и его сразу же задержали. И с тех пор защита просила провести опознание или очную ставку с тем человеком, которого допрашивал Маликов в момент инцидента с Далгатовым. Почти 6 месяцев этого добивались. В итоге добились и подтвердился ход событий, о которых с самого начала говорил Маликов. Тем не менее, следствие не даёт этому никакой оценки", – сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ходатайство о принятии алиби Маликова на время убийства оставлено без внимания. Оперативники, которые проходят свидетелями по делу, стали указывать на Маликова, пояснила Алина Маликова.

"Хотя и они не утверждают, что Маликов лично убил Далгатова. Это в отместку за то, что не придерживался выдуманной руководством версии. Поэтому Маликов продолжает сидеть в изоляторе и остаётся обвиняемым по части 5 статьи 286 УК РФ ["Превышение должностных полномочий"]. Более того, Маликову "прилетает" угроза убийства", – рассказала адвокат.

Остальные задержанные также обвинены по этой статье, кроме одного, который обвинен по части 4 статьи 286 УК РФ, пояснила Маликова.

Обращения в различные инстанции, в том числе президенту России Владимиру Путину, имели отклик в виде распоряжений сверху провести проварку и взять следствие под контроль, добавила она. "Непонятно какое именно обращение сыграло свою роль. Сейчас прокуратура держит под особым контролем следствие, и республиканская, и генеральная. В том числе проверяют факты угрозы жизни Маликова", – отметила адвокат.

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