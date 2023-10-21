Парламент Грузии принял новые изменения в закон "О вещании"

21 октября 2023, 04:18

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79 депутатов парламента Грузии проголосовали за внесение изменений в закон "О вещании", в соответствии с которыми программы, содержащие язык ненависти и призывы к терроризму, переходят под надзор комиссии по регулированию коммуникаций. Кроме того, в сферу регулирования комиссии переведены неэтичные программы.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября депутаты от правящей "Грузинской мечты" предложили внести в закон "О вещании" поправки по поводу программ, содержащих язык ненависти и призывы к терроризму.

Парламент Грузии 79 голосами принял в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии «О телерадиовещании».

На основании поправок, принятых парламентом Грузии в ускоренном порядке, программы и реклама, содержащие язык ненависти и призывы к терроризму, попадают в сферу регулирования Комиссии по регулированию коммуникаций. В процессе обсуждения в первом чтении первоначальный вариант проекта был скорректирован, неэтичные программы и реклама перешли также из саморегулирования в сферу регулирования комиссией.

По словам председателя отраслевого комитета по экономике и экономической политике Давида Сонгулашвили парламентской пресс службе, "в законопроекте изложены рекомендации Совета Европы, поэтому будет выполнена рекомендация Еврокомиссии, согласно которой на законодательном уровне будет создан эффективный механизм предотвращения призыва к терроризму и языку вражды".

Закон «О вещании» создает возможность для репрессий и преследования свободных СМИ, считает депутат парламента Грузии от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.

По его словам, депутаты не услышали ни слова о том, каким образом нововведения связаны с рекомендациями Еврокомиссии. «Президент должна наложить вето на закон «О вещании». Мы не услышали никаких аргументов, подтверждающих то, что это было требованием ЕС. В стране, где существует избирательное правосудие, когда одно и то же событие рассматривается по-разному в проправительственных СМИ и критических СМИ, это создает возможность для репрессий и преследования свободных СМИ, особенно в предвыборный период», - заявил Гоциридзе "Интерпрессньюс".

НПО "Transparency International Georgia" раскритиковало введение поправок. По данным организации, что спорные поправки негативно влияют на свободу слова и выражения мнений и создают дополнительные риски влияния на вещателей. "Следует отметить, что после инициирования в законопроект на пленарном заседании в первом чтении была внесена существенная поправка. Если в первоначальной версии проекта речь шла только о регулировании языка вражды, то после первого же слушания в законопроект был добавлен перенос вопроса регулирования непристойного контента из сферы саморегулирования", - говорится в заявлении НПО.

Также отмечается, что правящая партия заявила о "приведении законодательства Грузии в соответствие с законодательством Грузии об аудиовизуальных медиауслугах Закона о телерадиовещании 2010/13/ЕС". "Хотя в пояснительной карточке законопроекта на этот раз эта директива не указана, инициаторы законопроекта неоднократно ссылались на этот аргумент на заседании комитета или пленарном заседании. Это не первый случай, когда правительство представляет законодательный пакет на основании имплементации директивы ЕС и стремится внедрить ограничительные изменения, под видом выполнения международных обязательств, в свободу критического выражения <...> Главное для директивы – чтобы страна выполнила указанную в ней цель, а какой путь, форму и средства она выберет для достижения поставленной цели - это выбирает государство <...> Поэтому от самого государства зависит, какая система будет выбрана в СМИ для борьбы с использованием языка вражды", - говорится в заявлении.

Напомним, что правящая партия "Грузинская мечта" в конце 2022 года предложила поправки в закон "О вещании" с целью сблизить законодательство с нормами Евросоюза. Опасения правозащитников вызывал пункт поправок, согласно которому решения Национальной комиссии по коммуникациям будут приниматься незамедлительно, вне зависимости от того, были они обжалованы в суде или нет. По мнению правозащитников, претворение инициативы в жизнь ударит в первую очередь по оппозиционным СМИ. Тревожит правозащитников и пункт о введении права на ответ, который обязывает СМИ распространять комментарии граждан или организаций, которые обвинили средство массовой информации в клевете или распространении неточной информации, а также пункт о запрете распространения программ и рекламы, которые разжигают ненависть и содержат призывы к терроризму. НПО заявили, что оба этих пункта относятся к сфере саморегулирования деятельности СМИ. Поправки были приняты, несмотря на критику.

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