Поправки в закон о СМИ встревожили грузинских правозащитников

18 сентября 2022, 05:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поправки в закон "О вещании", предложенные "Грузинской мечтой" для сближения законодательства с нормами Евросоюза, содержат пункты, которые могут ограничить свободу слова и помешать работе оппозиционных средств массовой информации, считают правозащитники.

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" зарегистрировали в парламенте поправки в закон "О вещании". Его целью называется сближение законодательства Грузии с европейским, в частности, приведение в соответствие с директивой об аудиовизуальных медиауслугах.

Однако "Коалиция для адвокатирования СМИ", которая включает 20 грузинских неправительственных организаций, считает, что поправки ухудшат положение СМИ в стране и могут ограничить свободу слова, пишут 17 сентября "Новости-Грузия".

НПО отмечают, что в законопроекте содержатся положения, которых нет в директивах ЕС. Опасения вызывает, в частности, инициатива о том, что решения Национальной комиссии по коммуникациям будут приниматься незамедлительно, вне зависимости от того, были они обжалованы в суде или нет. По мнению правозащитников, претворение инициативы в жизнь ударит в первую очередь по оппозиционным СМИ.

Тревожит правозащитников и пункт о введении права на ответ, который обязывает СМИ распространять комментарии граждан или организаций, которые обвинили средство массовой информации в клевете или распространении неточной информации, а также пункт о запрете распространения программ и рекламы, которые разжигают ненависть и содержат призывы к терроризму. НПО заявили, что оба этих пункта относятся к сфере саморегулирования деятельности СМИ.

Правозащитники призвали парламент принять поправки в закон "О вещании" без положений, вызвавших критику.

Согласно инициативе, новые нормы закона "О вещании" будут распространяться не только на местные средства массовой информации, но и на видеоплатформы, а также на СМИ и видеоплатформы, которые имеют офисы в Грузии, сообщает "Спутник-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 сентября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о прослушке, принятый парламентом вопреки вето президента. Депутаты не видят правовых препятствий для применения этого закона, пояснил он. Законопроект предусматривал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии о правилах и сроках прослушки по уголовным делам. Поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Также законопроект расширял список преступлений, по которым могут проводиться скрытые следственные действия. Проект поправок был инициирован депутатами от "Грузинской мечты" и одобрен парламентом. Законопроект подержали 78 депутатов, против проголосовали 11.

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