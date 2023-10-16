Грузинские депутаты предложили новые изменения в закон "О вещании"

16 октября 2023, 05:45

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Депутаты парламента от правящей "Грузинской мечты" предложили внести в закон "О вещании" поправки по поводу программ, содержащих язык ненависти и призыв к терроризму.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" в конце 2022 года предложила поправки в закон "О вещании" с целью сблизить законодательство с нормами Евросоюза. Опасения правозащитников вызывал пункт поправок, согласно которому решения Национальной комиссии по коммуникациям будут приниматься незамедлительно, вне зависимости от того, были они обжалованы в суде или нет. По мнению правозащитников, претворение инициативы в жизнь ударит в первую очередь по оппозиционным СМИ. Тревожит правозащитников и пункт о введении права на ответ, который обязывает СМИ распространять комментарии граждан или организаций, которые обвинили средство массовой информации в клевете или распространении неточной информации, а также пункт о запрете распространения программ и рекламы, которые разжигают ненависть и содержат призывы к терроризму. НПО заявили, что оба этих пункта относятся к сфере саморегулирования деятельности СМИ. Поправки были приняты несмотря на критику.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" предложили внести в закон "О вещании" очередные поправки. Речь идет вновь о программах, содержащих язык ненависти и призывы к терроризму. Законопроект будет представлен парламентскому бюро сегодня, 16 октября, пишет 15 октября "Грузия-онлайн".

Депутаты подготовили проект, в соответствии с которым решение органа саморегулирования вещателя о нарушении, связанном с языком ненависти и призывами к терроризму, может быть обжаловано в Комиссии по регулированию коммуникаций, пишет "Интерпрессньюс".

Вещатель, который нарушил требование о запрете, сначала получит предупреждение. Затем в случае, если будет допущено повторное нарушение в течение года, на него будет наложен штраф в размере 0,5% от дохода за последний год, но не менее 2500 лари (около 925 долларов). В случае, если будет допущено еще одно нарушение, сумма штрафа вырастет.

Изменения планируется внести в статью 55/2 закона "О вещании", который предусматривает запрет на распространение языка ненависти и призывов к терроризму в программах и рекламе. Реагировать на нарушения можно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиа-услуг.

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