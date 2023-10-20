20 октября 2023, 03:25

Продлен арест сыну Роберта Кочаряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване продлил арест сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна еще на два месяца, сообщила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. Позже суд арестовал его на один месяц по обвинению в применении насилия к полицейским.

О решении суда продлить содержание Левона Кочаряна под стражей еще на два месяца, корреспонденту «Кавказского узла» сообщил его адвокат Александр Кочубаев 19 октября.

По словам защитника, слушание по вопросу продления меры пресечения длилось около 15 часов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей. Прокурор, в частности, заявил, что хоть у обвинения и нет фактов о ненадлежащем поведении Левона Кочаряна в случае его освобождения, он должен остаться под стражей», - отметил адвокат.

Кочубаев также отметил, что ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сейрану Оганяну предъявлены обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями", "Неудачи протестного движения обострили кризис политических институтов в Армении", "Запись беседы бывшего и действующего глав Высшего судебного совета вызвала скандал в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 октября 2023, 04:24

20 октября 2023, 02:28

20 октября 2023, 01:29

  • Реакция властей на избиение подростка продемонстрировала гибкость морали в Чечне

    Власти Чечни ярко продемонстрировали двойные стандарты, наказывая родителей подростка за избиение им сверстника после недавнего восхваления Адама Кадырова за аналогичное насилие над беззащитным человеком. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усмотрели опасность такого подхода и нормализации демонстративного насилия для чеченского общества, в особенности для молодежи.

20 октября 2023, 00:30

19 октября 2023, 23:31

  • Полюдова в суде заявила о политическом характере преследования

    Суды и следствие не привели доказательств создания экстремистского сообщества, преследование вызвано политическими взглядами, заявила кубанская активистка Дарья Полюдова в Верховном суде России, который оставил ей в силе девятилетний срок. По видеосвязи она пожаловалась посетителям процесса на препоны переписке, холод и отсутствие лекарств в кабардино-балкарской колонии, где находится в строгих условиях содержания.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи