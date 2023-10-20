Продлен арест сыну Роберта Кочаряна

20 октября 2023, 03:25

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Суд в Ереване продлил арест сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна еще на два месяца, сообщила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. Позже суд арестовал его на один месяц по обвинению в применении насилия к полицейским.

О решении суда продлить содержание Левона Кочаряна под стражей еще на два месяца, корреспонденту «Кавказского узла» сообщил его адвокат Александр Кочубаев 19 октября.

По словам защитника, слушание по вопросу продления меры пресечения длилось около 15 часов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей. Прокурор, в частности, заявил, что хоть у обвинения и нет фактов о ненадлежащем поведении Левона Кочаряна в случае его освобождения, он должен остаться под стражей», - отметил адвокат.

Кочубаев также отметил, что ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

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