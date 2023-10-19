Столкновения произошли близ дома Бидзины Иванишвили

19 октября 2023, 18:10

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Попытка оппозиционной партии "Единое национальное движение" провести акцию протеста в родном селе основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили встретила сопротивление местных жителей, возникли столкновения, которые пыталась разнять полиция. Оппозиция заявила, что полиция также мешала им пройти в село.

Столкновения произошли сегодня в селе Чорвила – селе в Сачхерском муниципалитете Грузии, откуда родом грузинский миллиардер и основатель “Грузинской мечты” Бидзина Иванишвили. С утра в село выдвинулась колонна "Единого Национального движения" во главе с Софо Джапаридзе, представителем Михаила Саакашвили. Целью была заявлена “акция против олигархического режима”. Оппозиционеров встретила группа местных жителей, вооруженных яйцами, камнями и палками.

В оппозиционной партии заявили, что местные жители вышли не просто так, а были организованы для того, чтобы сорвать акцию, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

По словам оппозиции, их цель – еще раз напомнить Бидзине Иванишвили, что они не допустят русификации страны. На месте мобилизованы правоохранители, они пытались не дать сторонам приблизиться друг к другу, проинформировало сегодня агентство "Интерпрессньюс"

Местные жители заявили, что для них неприемлемо проведение политической акции в их селе, сообщило агентство "Грузия Online".

Село Чорвила Сачхерского муниципалитета находится в Западной Грузии, в 166 километрах от Тбилиси, здесь живет около полутора тысяч человек. Это родное село Бидзины Иванишвили в котором расположен один из его домов, окруженный частично деревянным забором, а частично – каменной стеной. Перед домом – вертолетная площадка, сообщило JamNews 23 сентября 2020 года. В публикации утверждается, что Иванишвили на протяжении многих лет оказывал сельчанам, в том числе педагогам и медработникам, материальную помощь, на его деньги построены дома некоторых из местных, а также школа, а в Сачхере - больница.



Полиция запрещала участникам акции "Единого национального движения" пройти в село, а также не давала журналистам снимать происходящее, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи".

Софо Джапаридзе, заявила, что власть запрещает им спокойно передвигаться. "Мы здесь не для того, чтобы спорить. Я хочу объяснить полиции, что это наша страна, в которой нам запрещают спокойно передвигаться. Мы приехали не для того, чтобы ссориться с вами", - отметила Джапаридзе. По ее словам, местные жители бросали в членов "Национального движения" камни.

Как следует из видео, опубликованных на сайте телеканала "Мтавари Архи", противостояние периодически переходит в столкновения, также силовики пытаются разнять стороны и задерживают участников столкновения.

"Кавказский узел" писал, что "Единое национальное движение" поддержало президента Саломе Зурабишвили, отказавшись участвовать в голосовании по импичменту. Неудавшаяся попытка импичмента была организована в интересах Бидзины Иванишвили, и она сказалась на репутации страны заявила депутат парламента от "Единого национального движения" Тинатин Бокучава.

Ранее грузинская оппозиция неоднократно обвиняла власти страны в умышленном препятствовании курсу на сближение с Евросоюзом. В частности, оппозиционеры заявляли, что Кремль оказывает влияние на власти Грузии через подконтрольного олигарха Бидзину Иванишвили, который является основателем правящей партии "Грузинская мечта".

23 июня 2022 года Совет Евросоюза признал европейскую перспективу Грузии, власти ЕС предложили Грузии провести ряд реформ для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела 12 пунктов, которые должна выполнить Грузия в рамках этих реформ. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также проведение так называемой деолигархизации.

При этом власти Грузии ранее неоднократно заявляли, что Бидзина Иванишвили не оказывает влияния на руководство страны. Тем не менее, в Грузии был разработан проект закона о деолигархизации. 21 ноября 2022 года издание JAMnews опубликовало статью, в которой отмечалось, что этот проект закона позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

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