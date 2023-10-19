Активисты сообщили о загрязнении озера Ак-Гель

19 октября 2023, 03:37

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Движение "ГородНаш" обнаружило сильное загрязнение озера Ак-гель с массовой гибелью рыбы. По словам махачкалинцев. Юрист Арсен Магомедов призвал горожан направить жалобы во все инстанции, обязанные расследовать экологический ущерб водоемам.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне стало известно, что канализационные стоки многоквартирных домов, построенных на берегу озера Ак-Гель сбрасывались в водоем. Власти пояснили, что сброс производился по незаконно проложенной трубе.

Махачкалинцы в течение нескольких лет неоднократно критиковал власти за застройку территории около озера Ак-Гель, а также требовали принять меры для его защиты. Еще в июле 2019 года семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. В сентябре 2020 года представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд.

Загрязнение озера Ак-Гель, выявленное активистами градозащитного движения 18 октября, уничтожило трехлетнюю работу, направленную на восстановление экосистемы озера, заявил представитель движения, юрист Арсен Магомедов.

"На озере образовалась мутная желтая пленка и иные следы загрязнения. Есть множество погибшей и отравленной рыбы. Это просто какое-то варварство!" - написал Магомедов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографии и короткие видео, снятые на берегу озера. На снимках видна мертвая рыба, выброшенная на берег или плавающая в пожелтевшей воде.

На одной из записи жительница Махачкалы демонстрирует, что вода "стала похожа на болото", а мальки, которых специально запускали в озеро, плавают "полуживые". Она трогает одного из таких мальков, подплывшего к берегу, демонстрируя, что он "даже не сопротивляется".

"Столько было ожиданий и надежд на воскрешение озера. Провели трубу из КОР, запускали мальков (...) Сейчас мы вернулись на 3 года назад из-за каких-то негодяев и бездействия чиновников. Пока мэрия не обустроит весь берег для комфортного использования граждан, озеро будет удобным местом для слива и сброса всех возможных отходов", - констатировал Магомедов.

Юрист предложил всем горожанам направить чиновникам жалобы на загрязнение озера, используя созданный движением "ГородНаш" сервис. Жалоба направляется одновременно в восемь инстанций, имеющих отношение к случаям загрязнения водоемов и ущерба природе, отметил Магомедов.

Минприроды Дагестана по состоянию на 3.30 мск сегодня не отреагировало на сообщения активистов. Последняя публикация в Telegram-канале ведомства датирована 17 октября.

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