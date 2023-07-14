Нелегальная канализация создала угрозу уничтожения озера Ак-Гель

14 июля 2023, 10:38

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Канализационные стоки многоквартирных домов, построенных на берегу озера Ак-Гель сбрасывались в водоем из-за того, что дома не подключены к центральной канализации. Власти пояснили, что сброс производился по незаконно проложенной трубе. А в фонде по сохранению озера Ак-Гель отметили, что жители вынуждены это делать.

Как сообщал "Кавказский узел", махачкалинцы ранее неоднократно критиковал власти за застройку территории около озера Ак-Гель, а также требовали принять меры, для его защиты. Так, еще в июле 2019 года семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере Ак-Гёль. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили протестующие. В сентябре 2020 года представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд.

Около озера Ак-Гель расположен водоем, в который стекаются канализационные стоки из близлежащих многоэтажных домов, рассказал активист движения "Город наш". "У них нет канализации. Вся их канализация идет вот это маленькое озеро, поэтому, когда это озеро наполняется, то от него начинает исходить неприятный запах", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как водоем заполняется, жители близлежащих домов нанимают технику, в том числе тракторы, и рабочие прокладывают трубу от этого водоема до озера Ак-Гель. По этой трубе содержимое водоема спускается в Ак-Гель, пояснил он.

"Они приезжают ночью с тракторами ночью копают эту траншею, быстро закидывают трубу и уходят", – объяснил активист.

Жильцов многоквартирных домов неоднократно штрафовали за это, но им видимо легче оплачивать штрафы, чем оставаться быть без канализации. Чтобы решить проблему, водоем надо осушить, а многоквартирные дома подключить к центральной канализации, добавил он.

Сейчас уровень воды в водоеме снизился после очередного сброса. И на то, чтобы он вновь повысился до того уровня, чтобы воду снова спускать в Ак-Гель, потребуется несколько месяцев. После этого жильцы многоквартирных домов снова попытаются сделать сброс воды в Ак-Гель, подчеркнул активист.

Сотрудники администрации Ленинского района Махачкалы регулярно проводят рейды, чтобы пресечь подобные сбросы "канализационных стоков", в том числе и в озеро Ак-Гель. Очередная инспекция и рейдовые мероприятия проходили около недели назад, рассказал сотрудник администрации.

"Представитель общественного совета с заместителем главы [Ленинского района] по жилищно-коммунальному хозяйству. Ничего (обнаружено) не было и вот 10 июля обращение поступило о том, что там вывели канализационную трубу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сразу после того, как поступил сигнал, сотрудники администрации выехали на место и с помощью техники демонтировали эту трубу. Она была выведена рядом с трубой, которая питает озеро Ак-Гель водой. Формулировка "временные меры по демонтажу", которая встречается в официальном сообщении администрации Ленинского района, означает, что в любой момент жители близлежащих домов могут точно также провести трубу игнорируя запрет, отметил он.

"Люди могут просто прийти туда и также прорыть траншею и опять вывести туда (трубу)", – подчеркнул сотрудник администрации.

Демонтаж подобных труб, по которым делается сброс стоков, сотрудники администрации производят и на других водных объектах. Причем на озере Ак-Гель такие конструкции встречаются нечасто, потому сотрудники администрации были удивлены, отметил он.

Администрация Махачкалы 11 июля в своем Telegram-канале отчиталась о демонтаже трубы, которую жители самостоятельно проложили к озеру Ак-Гель, чтобы сбрасывать по ней канализационные стоки. Власти отметили, что такую же трубу жители могут проложить заново в любой момент. А работы по демонтажу они назвали "временными мерами по демонтажу канализационной трубы".

Первоначальное предположение о том, что по трубе сбрасывались в озеро канализационные стоки, не подтвердилось. После начала активной застройки и засыпки береговой линии озера Ак-Гель, которая началась примерно 15 лет назад, были перекрыты водоносные слои, которые в том числе питали само озеро Ак-Гель. Однако в последующем эти грунтовые воды стали выявляться в подвалах близлежащих домов и затоплять эти подвалы, рассказал сотрудник Фонда по сохранению озера Ак-Гель.

Застройщики и жильцы близлежащих домов, где вышли грунтовые воды, соорудили дренажную систему и выкачали эту воду в этот водоем. После того, как он оказался переполнен, вода вновь начала затоплять подвалы близлежащих домов, что в свою очередь заставило жильцов выкопать траншею и, поставив трубу, направить скопившуюся в водоеме грунтовую воду в озеро Ак-Гель, сказал сотрудник фонда корреспонденту "Кавказского узла".

С застройщиками домов, расположенных около озера Ак-Гель, проведены переговоры, чтобы разобраться с проблемой с затоплением. В ближайшее время будет проработано инженерное решение, добавил он.

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