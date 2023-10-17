На месте крушения Су-34 в Ейске. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

17 октября 2023, 13:21

Названы сроки заселения восстановленного после падения Су-34 дома в Ейске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы отремонтированной многоэтажки в Ейске, в которую 17 октября 2022 года врезался самолет Су-34, смогут вернуться в свои квартиры в ноябре, сообщили в городской администрации.

Как информировал "Кавказский узел", 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажный жилой дом на углу улиц Коммунистической и Красной в Ейске. Возникший пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались.

Жильцы многоэтажки в Ейске, в который 17 октября прошлого года врезался Су-34, вернуться в свои квартиры 1 ноября. Восстановительные работы в подъезде и на прилегающих территориях продолжатся до декабря, сообщил сотрудник городского управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"По плану – первого ноября передача ключей, но завершение всех аварийно-восстановительных работ – это вторая декада декабря. Остаются работы в подъезде, на техэтаже, а также благоустройство прилегающей территории", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

На верхних этажах рабочие прокладывают внутридомовые инженерные сети, по которым подается холодная и горячая вода, а также тепло- и электроснабжение. Также продолжаются работы по кровле, установке лифтов, ограждений. На полы монтируется керамическая плитка. Обустраиваются входные группы в подъездах и идет разработка грунта поблизости.

Напомним, 17 июля в Ейске во время учебного полета упал самолет Су-25, пилот погиб. Этот инцидент стал в городе третьим после крушения бомбардировщика в октябре 2022 года и падения топливных баков истребителя в декабре 2018 года.

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Примечание:

"Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Власти озвучили размер компенсаций пострадавшим в Ейске", "Военный самолет упал около жилого дома в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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