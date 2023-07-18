Инцидент с военным самолетом в Ейске стал третьим с 2018 года

18 июля 2023, 12:26

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В Ейске во время учебного полета упал штурмовик Су-25, пилот погиб. Этот инцидент стал в городе третьим после крушения бомбардировщика в октябре 2022 года и падения топливных баков истребителя в декабре 2018 года.

Самолет Су-25 упал 17 июля в Азовское море неподалеку от Ейска. Согласно сообщению пресс-службы Южного военного округа, штурмовик упал при выполнении учебного полета, предварительной причиной назван отказ двигателя, сообщило в тот же день ТАСС.

Пилот самолета погиб, следует из публикации главы Ейского района Романа Бублика. "От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета", - написал он в своем телеграм-канале.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и сведениях из открытых источников, инцидент с военным самолетом в Ейске стал третьим за неполных пять лет.

Так, 17 октября 2022 года бомбардировщик Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажный жилой дом на углу улиц Коммунистической и Красной в Ейске. Возникший пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались.

Ранее, 20 декабря 2018 года, при полете над Ейском истребителя МиГ-29, который взлетел с аэродрома Центра боевого применения, у самолета отсоединились дополнительные топливные баки. Они упали в промзоне в районе улицы Коммунистической.

Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. "Баки с топливом МиГ-29 действительно упали на территории Ейского городского поселения, но упали в промышленной зоне, поэтому ни люди, ни инфраструктура не пострадали. В результате происшествия угрозы возгорания также не было. Под охрану баки взяла военная комендатура", – привело 20 декабря 2018 года РБК слова начальника отдела ГУ и ЧС администрации Ейского района Виталия Часовских.

В России не было случаев переноса военных аэродромов от городов даже после катастроф, указали в октябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты после крушения бомбардировщика в Ейске.

"Таких случаев не было. Например, аэропорт в Жуковском (Московской области) так и остался на месте, несмотря даже на застройку окружающей территории", - сказал, в частности, выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника "Звезда" Александр Артамонов.

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