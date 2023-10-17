Защита арестованных по делу о смерти Далгатова заявила о бездоказательности обвинений

17 октября 2023, 02:25

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Три силовика из Махачкалы, которые первыми были задержаны по делу о смерти после допроса в полиции Курбана Далгатова, попали под горячую руку на фоне общественного резонанса, доказательств их причастности к случившемуся нет, считает адвокат одного из обвиняемых Мирзахан Гасанов. Преследование одного из арестованных, Магомеда Маликова, может быть местью за правдивые показания, отметил член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября суд арестовал двух оперуполномоченных по обвинению в применении пыток к задержанному Курбану Далгатову. 14 октября стало известно, что пятерым сотрудникам уголовного розыска, ранее арестованным по этому делу, срок ареста продлен до 21 декабря.

Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Двое новых фигурантов дела, как и другие арестованные, обвинены по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью (часть 5 статьи 286 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы), сообщила адвокат и бывшая супруга обвиняемого Магомеда Маликова Алина Маликова. По ее словам, лишь одному из них предъявлено обвинение по части 4 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пыток, предусматривает до 12 лет лишения свободы). "Когда сейчас продлевали заключение под стражу Маликову, следователь сообщил, что последним двоим задержанным также предъявили обвинение по части 5 статьи 286 УК РФ", - сказала она.

Адвокат уточнила, что все обвиняемые по делу находятся в СИЗО. "Все они были сотрудниками уголовного розыска", - пояснила Маликова.

Она сообщила, что решение о продлении ареста Маликову на два месяца уже обжаловано.

Магомед Маликов, арестованный по делу о пытках, приведших к смерти Курбана Далгатова, имеет алиби, однако следствие не позволяет подтвердить его, заявила ранее адвокат Маликова в обращении к президенту России.

Одному из обвиняемых вменяется в вину "применение насилия" в отношении двух товарищей Далгатова, которых вместе с погибшим спортсменом доставили в ОМВД, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "Он не причастен к истории с гибелью Далгатова", - подчеркнул Хадулаев.

По его словам, Магомед Маликов в ходе всего следствия давал одни и те же показания. "Он с самого начала заявлял о непричастности и рассказывал всё как было. Ещё двое силовиков, которые были задержаны вместе с ним, лейтенант Ислам Атавов и старший лейтенант Магомед-Камиль Курбанов, придерживаются схожей позиции и на него показаний не давали. Тех кого задерживали позже и оставшихся на свободе оперативников, которые выступают свидетелями, принуждали давать показания против Маликова. Об это сам Маликов указал в своем обращении ко мне", - пояснил Хадулаев, предположив, что это может быть "местью за правдивые показания и за то, что он называл имена причастных оперативников", - рассказал Хадулаев.

Арестованный Магомед-Камиль Курбанов не признаёт вину во вменяемом ему преступлении, защита постоянно безуспешно обжалует меру пресечения - заключение под стражу. Курбанов, как и другие обвиняемые, оставлен в СИЗО до середины декабря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мирзахан Гасанов.

"К сожалению, судебная практика сложилась таким образом, а это позиция Верховного суда РФ по арестам и продлениям, что на стадии следствия суд не вправе давать оценку доказательствам. Но здесь тонкая грань между оценкой доказательств и обоснованностью причастности лица к совершённому преступлению. Однако суд нас не услышал", - посетовал адвокат.

Он полагает, что нет доказательств причастности к этому преступлению Курбанова. "На суде я говорил, что за девять месяцев следствия не добыто доказательств причастности Курбанова к преступлению. То есть ни один из свидетелей, ни один из потерпевших, ни один из обвиняемых не указывает на Курбанова, как на лицо, причастное к данному преступлению, что он совершил хоть какое-то действие, чтобы причинить боль потерпевшему Далгатову", - пояснил Гасанов.

По его словам, задержанные первыми — Маликов, Курбанов и Атавов, были задержаны безосновательно. "Был большой резонанс. Поэтому на первых порах хватали всех, кого не попадя. Этим трём полицейским не повезло, что они попали под горячую руку.А система работает так, что если человека уже начали преследовать, единственный благоприятный исход для силовой системы — это обвинительный приговор для этого человека. Иначе задержание, арест, уголовное преследование будут считаться незаконными и должна быть реабилитация. Но этого система не приемлет, так как это показатели", - рассказал Гасанов.

По его мнению, презумпция невиновности в таком случае не работает. "На нас возложили обязанность доказывать свою невиновность. Это в корне противоречит Конституции и всем законам, но тем не менее приходится доказывать", - отметил Гасанов.

Он отметил, что статья, по которой предъявлено обвинение его подзащитному, "сложная". "В ней две формы вины. Первая — умысел по отношению насилия к потерпевшему. Вторая - неосторожность по отношению к последствиям - смерти потерпевшего. И если в отношении умысла может быть сговор - побить, выбить признания, то в отношении последствий - смерти, все лица, которых привлекли, не могут нести ответственность. Потому что неосторожность исключает сговор по отношению к смерти. Смерть произошла от действий какого-то конкретного лица. Поэтому задача следствия всё это разграничить, выяснить не только роль в избиении, но и чьи действия привели к смерти. Но вряд ли они это сделают. Но в Дагестане практика такая: всем часть 5, отдадут в суд, а там разбирайтесь", - продолжил рассказ Гасанов.

По его мнению, в этом инциденте может быть и эксцесс исполнителя. "Это подразумевает, что лицо не может нести ответственность за действия, которые не были заранее оговорены с другими участниками. Следствие должно знать такие элементарные вещи, но они почему-то игнорируют", - указал Гасанов.

В целом, он уверен, что его Курбанов вообще не причастен. "Никаких показаний против него нет. Он сам не признаёт вину. Да, он находился в отделе, на этаже, когда всё это происходило. Но действий, которые бы составляли преступление по статье 286, не предпринимал. Он был сторонним наблюдателем", - сказал Гасанов.

Вдова погибшего Далгатова Амина сообщила, что в сетях больше не пишут угрозы, но по этому поводу в правоохранительные органы она не обращалась. "Это психологическое давление. Но мне нечего бояться. А чтобы написать заявление нужно знать конкретно кто это, а я не знаю", - сказала Амина Далгатова корреспонденту "Кавказского узла".

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