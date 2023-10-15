Обвиняемым по делу Курбана Далгатова полицейским продлен арест

15 октября 2023, 03:00

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Пятеро махачкалинских полицейских, которые обвиняются в применении пыток к задержанному Курбану Далгатову, арестованы до 21 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября суд арестовал двух оперуполномоченных по обвинению в применении пыток к задержанному Курбану Далгатову

Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей пятерых оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы, говорится в сообщении, опубликованном 13 октября на сайте суда.

С соответствующим ходатайством в суд обратились органы предварительного следствия. Суд удовлетворил ходатайство, полицейские, обвиняемые в совершении преступления по части 5 статьи 286 УК РФ 1 , останутся под стражей до 21 декабря текущего года.

Напомним, что Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что общее число задержанных по делу о смерти Далгатова, достигло семи.

По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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