Крымский мост полностью открыт для движения после ремонта

15 октября 2023, 03:59

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Поврежденный при атаке надводных беспилотников 17 июля Крымский мост с опережением графика полностью открыт для движения автотранспорта.

Как писал "Кавказский узел", Крымский мост был атакован в 03.05 мск 17 июля двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил Национальный антитеррористический комитет. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. В результате атаки беспилотников один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября, сообщил 17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин.

Движение по Крымскому мосту полностью открыто по всем четырем полосам с опережением графика, сообщил 14 октября вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. По его словам, мост полностью восстановлен после атаки надводных беспилотников, произошедшей 17 июля, пишет "Интерфакс".

Ремонтные работы завершились с опережением графика на 18 дней, они продлились менее трех месяцев. К первое половине октября на место работ был доставлен и установлен новый пролет, уложены два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и мачты освещения, отремонтирована система дренажа и транспортной безопасности.

Левая часть моста была открыта для движение после ремонтно-восстановительных работ 14 сентября.

Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали 17 июля опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Ранее взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв терактом, а ФСБ назвала организатором теракта главу украинской военной разведки. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.