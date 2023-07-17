Военные эксперты указали на прорехи в безопасности Крымского моста

17 июля 2023, 18:08

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Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал сегодня во время инцидента на Крымском мосту. Автомобильное движение по мосту закрыто, на пролетах повреждено дорожное полотно, сообщил Минтранс и предложил водителям ехать в Крым "по наземному автодорожному маршруту по новым регионам". Крымский мост был атакован в 03.05 мск двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил позднее Национальный антитеррористический комитет. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Для предотвращения атак надводных дронов используются специальные сети, канат и тросы, а также акустическая система, способная уловить приближение объекта, однако эти методы защиты не всегда эффективны, рассказал полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков*.

"Способов обнаружения мало. Видимо, в силу большой протяженности моста установить надежную систему защиты невозможно. Допускаю, что можно защитить опоры, но их сотни, и технически защита становится очень сложной", - сказал Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

Атака дронами произошла ночью, когда «ничего не видно», что серьезно осложнило обнаружение дронов, отметил Гудков. «Когда идут военные действия, защитить такие гражданские объекты, коммуникационные артерии, особенно морские, крайне сложно», - сказал он.

По мнению Гудкова, власти не обязаны были оповещать местных жителей и туристов об опасности проезда по Крымскому мосту в условиях военной операции на Украине. "Люди должны отдавать себе отчет в том, где и когда они находятся. Но давайте будем честными перед собой: атака была совершена в то время, когда скопление машин было минимальным… Но вероятность все же есть, пусть она и минимальная. Будь машина на 30-40 метров дальше, ничего бы не произошло. Трагическое совпадение. Это сравнимо с тем, что осколки сбитой ракеты упадут на людей", - сказал Гудков.

В то же время предлагаемый властями сухопутный маршрут в Крым вдоль западного берега Азовского моря Геннадий Гудков не считает достаточно безопасным. "Это небезопасно. В любой момент может быть прорвана оборона, и начнется наступление [украинских войск]. И тогда может быть много случайных жертв, к сожалению. Гораздо безопаснее – это путь по мосту на поездах", - сказал он.

Предотвратить подобную атаку, учитывая габариты моста, крайне проблематично, согласился заведующий Институтом стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. "Чтобы не допустить подобной атаки, есть метод защиты – боновое заграждение [плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды. – Прим. «Кавказского узла»]. Видимо, оно не было установлено из-за нежелания закрыть судоходство с Азовского моря. Считали, что освещения достаточно. Но я думаю, в связи с тем, что украинское продвижение не очень получается, то Киев идет на теракт. В этих условиях необходимо было использовать боновое заграждение со стороны Черного моря", - сказал Евсеев корреспонденту "Кавказского узла".

Не исключено, что в период открытия бонового заграждения для прохода судна дроны могли проникнуть вслед за судном, отметил эксперт. «Надо обязательно в период открытия [заграждения] следить, чтобы кто-то не прошел», - сказал он.

Власти не обязаны были оповещать население о потенциальной угрозе, считает Владимир Евсеев. «Теракт может быть в любом месте. Нельзя предупредить о теракте, так как он имеет фактор неожиданности. С этой точки зрения опасность существовала, думали, что ее купировали, но полностью – нет.. Нельзя предупредить о всех терактах", - сказал он.

Маршрут в Крым вдоль западного берега Азовского моря Евсеев также назвал «недостаточно безопасным». «Для безопасности необходимо, чтобы российские войска контролировали как минимум 250-километровый участок от маршрута. Его нет. Лучше добавить количество кораблей, которые будут перевозить машины и людей через Керченский пролив», - сказал Евсеев.

Грамотно выстроенная оборона способна предотвратить атаку подобных дронов, однако «шанс [успешной атаки] все же есть», указал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Думаю, что дроны были модифицированы именно для атаки моста… Не думаю, что применялось британское оружие, ведь оно могло попасть в руки российских военных, которые их бы разобрали. Перекрыта наземная составляющая, жесткие проверки каждой машины – украинская сторона знала, что уже не пройти. Пробовали пройти по воздуху, но ракеты и беспилотники сбивались. Здесь же было и подводное, и надводное наблюдение, но где-то получилось [совершить успешную атаку]. Думаю, будут сделаны выводы российской стороной", - сказал Дандыкин корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего он был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа. До запуска Крымского моста она выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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