Волгоградский художник Philippenzo покинул Россию после обысков

14 октября 2023, 12:24

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Волгоградский уличный художник Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, покинул Россию после обысков и задержания силовиками. Отъезд из страны он объяснил угрозой лишения свободы по уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября силовики провели обыски в квартире и студии волгоградского уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo. Задержанного после обысков Козлова отпустили в тот же день, обязав его явиться на допрос.

Художник стрит-арта Филипп Козлов сообщил "Соте", что эмигрировал в Литву из-за угрозы уголовного дела по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. "Обыск у Philippenzo прошел в ночь на 1 сентября, на допрос он приходить уже не стал", - говорится в публикации, размещенной вечером 13 октября в телеграм-канале издания.

В своем телеграм-канале художник вечером 13 октября опубликовал ссылку на видео, в котором он говорит, что находится в Вильнюсе. "Не было такого варианта [после обысков], чтобы я послушно пришел на допрос, и после этого в лучшем случае меня бы посадили под домашний арест, в худшем я бы поехал в СИЗО", - объяснил Козлов решение покинуть страну.

Напомним, по предварительным данным, Козлову вменяется вандализм по мотивам политической ненависти (статья 214 УК РФ) из-за его последней стрит-арт-работы, сообщило 1 сентября издание "Полигон". Последней перед арестами уличной работой Philippenzo была большая графическая надпись о России, которую художник сделал под Электрозаводским мостом в Москве ко Дню России 12 июня. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.

29 июля Филипп Козлов возвращался из Грузии и был задержан в московском аэропорту, после чего арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. На 13-е сутки ареста его доставили в суд в Люберцах, вновь обвинив в неподчинении силовикам, и повторно арестовали на 15 суток. Художник вышел на свободу 26 августа.

В 2022 году суд в Волгограде трижды оштрафовал Козлова по административной статье о дискредитации армии за пацифистские граффити.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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