Волгоградский художник отпущен после обыска

01 сентября 2023, 19:45

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Силовики отпустили задержанного в ходе обысков волгоградского художника Филиппа Козлова, обязав его явиться на допрос.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, вышел на свободу из спецприемника в Московской области после двух подряд 15-суточных арестов. Сегодня стало известно, что у него в студии и дома прошли обыски, художника увели силовики.

Последней перед арестами работой Philippenzo стала большая графическая надпись о России, которую художник сделал под Электрозаводским мостом в Москве ко Дню России 12 июня. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.

Художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo, отпустили после обыска. При этом силовики обязали его явиться на допрос 4 сентября, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Филипп Козлов в своем телеграм-канале, по состоянию на 19.20 мск, не сообщил об обысках и вызове на допрос.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году суд в Волгограде трижды оштрафовал Козлова по статье о дискредитации армии за пацифистские граффити.

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