Филипп Козлов. Скриншот фото из Telegram-канала художника от 09.05.23, https://t.me/philippenzo_channel/266

29 июля 2023, 22:40

Волгоградский художник Филипп Козлов арестован в Москве

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Уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, задержан в московском аэропорту и арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году суд в Волгограде трижды оштрафовал уличного художника Philippenzo по статье о дискредитации армии за пацифистские граффити. 

Полицейские задержали  сегодня в московском аэропорту уличного художника из Волгограда Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo, когда он возвращался из Грузии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Суд в Москве арестовал Козлова на 15 суток за неповиновение полиции, сообщила Русская служба BBC в своем Telegram-канале со ссылкой на друга Philippenzo, художника Артема Лоскутова.  Последняя  работа Philippenzo большая графическая надпись о России, которую художник сделал под Электрозаводским мостом на набережной Яузы в Москве ко Дню России 12 июня. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть Россию, говорится в публикации.

Напомним, статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), по которой ранее был оштрафован Козлов, предусматривает для жителей штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года (соответствующее составу любой из частей статьи 20.3.3 КоАП) для граждан следует ответственность по части 1 статьи 280.3 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Примечание:

"Волгоградский художник заподозрен в дискредитации армии", "Волгоградский художник собрал деньги на оплату штрафов за дискредитацию армии", "Волгоградский художник оштрафован на 80 тысяч рублей за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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