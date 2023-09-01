Обыски прошли у волгоградского художника Philippenzo

01 сентября 2023, 08:54

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Силовики провели обыски в квартире и студии волгоградского уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Philippenzo.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, вышел на свободу из спецприемника в Московской области после двух подряд 15-суточных арестов.

29 июля Филипп Козлов был задержан в московском аэропорту, когда возвращался из Грузии, и арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. На 13-е сутки ареста его доставили в суд в Люберцах, вновь обвинив в неподчинении силовикам, и повторно арестовали на 15 суток.

В квартире и студии Филиппа Козлова проходят обыски. Силовики ждали Козлова около дома, часть работ у него изъяли, сообщает сегодня телеграм-канал «Полигон.медиа» со ссылкой на своего корреспондента.

"Предварительно, ему вменяется «вандализм по мотивам полититической ненависти» (214 ст. УК РФ) за последнюю стрит-арт работу художника", - говорится в публикации.

Последней перед арестами работой Philippenzo стала большая графическая надпись о России, которую художник сделал под Электрозаводским мостом в Москве ко Дню России 12 июня. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.

Публикация проиллюстрирована девятисекундным видеороликом, снятым в темное время суток. На кадрах видны трое мужчин в гражданской одежде, идущие по освещенной улице. "Дима, Филиппа вывели", - говорит женский голос за кадром.

На телеграм-канал "Полигон.медиа" подписаны 30,9 тысячи пользователей. "Мы — журналисты нескольких российских изданий, подвергшихся давлению со стороны государства. Пишем о России и не только", - говорится в описании проекта.

Филипп Козлов в своем телеграм-канале, по состоянию на 08.52 мск, не сообщил об обысках.

Напомним, в 2022 году суд в Волгограде трижды оштрафовал Козлова по статье о дискредитации армии за пацифистские граффити.

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