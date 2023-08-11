Волгоградский художник Philippenzo Madonnaro. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=t6ZHnBrC07E

11 августа 2023, 18:38

Волгоградский художник Philippenzo повторно арестован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Люберцах второй раз арестовал на 15 суток волгоградского уличного художника Филиппа Козлова по обвинению в неподчинении полиции.

Как писал "Кавказский узел", уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, задержан в московском аэропорту и арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

В 2022 году суд в Волгограде трижды оштрафовал уличного художника Philippenzo по статье о дискредитации армии за пацифистские граффити. 

Художник Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, второй раз подряд арестован на 15 суток. На 13 сутки предыдущего аналогичного ареста его доставили в суд, вновь вменив неподчинение правоохранителям. В процессе не участвовал адвокат, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте Люберецкого районного суда Московской области, протокол в отношении Козлова поступил в суд сегодня утром, спустя полтора часа решение об административном наказании было вынесено и протокол вручен подсудимому.

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Примечание:

"Волгоградский художник заподозрен в дискредитации армии", "Волгоградский художник собрал деньги на оплату штрафов за дискредитацию армии", "Волгоградский художник оштрафован на 80 тысяч рублей за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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