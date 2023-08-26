Волгоградский художник Козлов вышел на свободу после двух арестов

26 августа 2023, 17:34

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Художник из Волгограда Филипп Козлов сегодня освободился из спецприемника, отбыв два подряд ареста по обвинению в неподчинении силовикам.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля уличный художник из Волгограда Филипп Козлов, известный под псевдонимом Philippenzo, был задержан в московском аэропорту, когда возвращался из Грузии, и арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. На 13-е сутки ареста его доставили в суд в Люберцах, вновь обвинив в неподчинении силовикам, и повторно арестовали на 15 суток.

Художник Филипп Козлов сообщил, что сегодня вышел на свободу из Люберецкого спецприемника после двух подряд 15-суточных арестов, информирует "Сота".

Напомним, в 2022 году суд в Волгограде трижды оштрафовал Козлова по статье о дискредитации армии за пацифистские граффити.

Последней перед арестами работой Philippenzo стала большая графическая надпись о России, которую художник сделал под Электрозаводским мостом в Москве ко Дню России 12 июня. После этого к нему домой приходила полиция, и Козлов решил временно покинуть страну.

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