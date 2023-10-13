Автозаправка. Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 октября 2023, 11:26

Махачкалинские водители назвали топливо доступным на фоне массового закрытия АЗС

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Массовое закрытие автозаправок не привело к возникновению очередей или дефициту топлива на оставшихся АЗС, рассказали водители из Махачкалы. При этом жители Унцукульского района пожаловались властям на нехватку автозаправок.

Как писал "Кавказский узел", из-за найденных нарушений прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила 9 октября Генпрокуратура после масштабных проверок. На многих заправках найдены нарушения требований о пожарной и промышленной безопасности, а в ряде случаев АЗС работали без лицензии и с привлечением необученных и неаттестованных работников.

Проверки были инициированы после того, как 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, а затем загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек. Следователи задержали арендатора склада со взрывоопасной селитрой, который был расположен вблизи автозаправки. Проблема низкой пожарной безопасности автозаправок в Дагестане остается нерешенной много лет, АЗС по-прежнему расположены вблизи жилых домов, указали журналист Магомед Магомедов и политолог Альберт Эседов.

Всего в республике функционировали 657 автозаправочных станций, включая 150 закрытых, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минэнерго Дагестана. "В связи с закрытием АЗС сложности с ритмичностью поставок топлива в республику, его нехватка и рост цен не наблюдаются", - сказал он.

Житель Махачкалы Шамиль рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что часто ездит по разным районам республики, но уменьшение числа работающих АЗС заметил только в Махачкале. На заправках «очередей особо нет», отметил он.

Массовое закрытие АЗС особенно не ощущается, сказал Арсен. "В основном закрыты заправки, торгующие газом. Я заметил, что некоторые закрытые АЗС по вечерам открываются", - рассказал Арсен корреспонденту «Кавказского узла».

Схожее мнение высказал и местный житель Исмаил. "Очередей на заправках, нехватки топлива я не заметил. В республике, особенно в Махачкале, очень много АЗС, заправиться не проблема. Другое дело – качество топлива, которое на некоторых заправках оставляет желать лучшего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местный житель Султан сообщил, что недавно ездил в горные районы республики. "АЗС не так много, но все работали в обычном режиме, топливо есть. Правда, бензин в последнее время подорожал", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Закрытие 150 автозаправок не повлияло на повышение стоимости топлива в республике, поделился мнением руководитель независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев. "В Дагестане очень много АЗС. Думаю, больше, чем 657, и закрытие 150 заправок не должно повлиять на ситуацию. Еще до закрытия АЗС цены на топливо поднялись", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Набиева, АЗС в основном сконцентрированы в Махачкале и частично в других городах. Основные нарушения, связанные с размещением АЗС вблизи жилых домов, наблюдаются в Махачкале, отметил Набиев.

Взрывы на АЗС в Дагестане происходили неоднократно, и власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

11 октября в телеграм-канале администрации Унцукульского района была размещена публикация о встрече главы муниципалитета с представителями общественности района и владельцами автозаправочных станций.

"Причиной обращения джамаата стала несправедливость (по мнению людей) по отношению к владельцам автозаправок, расположенных на территории Унцукульского района. На сегодняшний день в районе закрыто 90% заправок. В соседних районах горной зоны с идентичной ситуацией на автозаправочных станциях ни одна заправка не закрыта", - говорится в публикации.

Жители района пожаловались главе, что автовладельцам приходится ездить в Буйнакск за 40-45 километров, чтобы заправить автомобиль, отмечается в сообщении.

По состоянию на 11.24 мск, под этой публикацией нет ни одного комментария, как и под другими публикациями в телеграм-канале муниципалитета, на который подписаны 1052 пользователя. При этом возможность оставить комментарий в этом телеграм-канале есть.

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Примечание:

"Состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Махачкале названо тяжелым", "Владелец автозаправки в Дагестане обвинен в незаконном предпринимательстве", "Два человека пострадали при взрыве на заправке в Дагестане".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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