88 переселенцев вернулись в Физули

12 октября 2023, 08:20

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Более двух десятков семей вынужденных переселенцев отправлены из Баку в Физули, перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября в Физули были переселены 119 семей общей численностью 441 человек. Всего в этот город планируется переселить не менее 144 семей.

Сегодня очередная группа бывших жителей Физули была отправлена туда из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На автобусах отправлена 21 семья (88 человек). Они поселятся в заново отстроенных домах, сообщает Trend.

Таким образом, в Физули вернулись 208 семей (749 человек), информирует АПА.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин, также перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

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