Мосгорсуд утвердил приговор Мухару Меджидову

12 октября 2023, 01:30

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Приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухару Меджидову, осужденному на пять лет колонии по делу о хищении средств Минобороны, оставлен без изменения.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Второй подсудимый, бывший директор Избербашского радиозавода Фиряз Фарманов, получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей. Защита Меджидова сочла приговор необоснованным и обжаловала его.

По версии следствия, весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший пост вице-премьера Дагестана, организовал хищение у Минобороны 108 миллионов рублей, убедив знакомых сотрудников Минобороны в том, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства радиолокационной системы посадки. Перечислив аванс, Минобороны так и не получило заказанные системы, а обвиняемые при заключении контракта понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства. Гособвинитель требовал для Меджидова и Фарманова восемь и семь лет лишения свободы соответственно. Сами они вину не признали.

Московский городской суд 11 октября рассмотрел апелляцию на приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухару Меджидову. Приговор оставлен без изменения.

Также утвержден приговор бывшему директору Избербашского радиозавода Фирязу Фарманову, осужденному вместе с Меджидовым, сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Сумму причиненного Минобороны ущерба, 108 млн рублей, солидарно взыскали с обоих обвиняемых, указано в публикации ТАСС. Меджидов еще до приговора отбыл значительную часть своего пятилетнего срока под домашним арестом и в СИЗО, отмечает "Коммерсант".

Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года. Его преемником стал Абдусамад Гамидов, отбывающий сейчас срок в шесть с половиной лет за растрату (часть 4 статьи 160 УК РФ) бюджетных средств.

"Кавказский узел" сообщал также, что сын Мухтара Меджидова, студент МГИМО Муртузали Меджидов в июне 2022 года получил 13 лет строгого режима за убийство своей подруги, студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. В декабре того же года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

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