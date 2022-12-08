Обвинитель потребовал восемь лет колонии для Мухтара Меджидова за хищения у Минобороны

08 декабря 2022, 07:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший премьер Дагестана Мухтар Меджидов обвиняется в хищении у Минобороны 108 млн рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются находящиеся под домашним арестом Мухтар Меджидов и бывший директор Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряз Фарманов, Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать в феврале 2021 года. В Москву дело попало после того, как Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры изменил его подсудность.

Гособвинитель затребовал для подсудимых Меджидова и Фарманова восемь и семь лет лишения свободы соответственно, сообщил сегодня "Коммерсант".

По версии обвинения, весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера дагестанского правительства, «злоупотребляя доверием сотрудников Минобороны в лице военно-воздушных сил, с которыми имел личное знакомство», пролоббировал интересы принадлежавших ему ИРЗ (в феврале 2020 года признан банкротом) и ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"». В частности, чиновник убедил сотрудников военного ведомства, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства и поставки РСП и как градообразующее предприятие нуждается в оборонном заказе, цитируя материал дела пишет издание.

До июня 2014 года радиозавод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн рублей, и в сентябре 2013 года Минобороны перечислило поставщику авансом 108 млн рублей.

Заказанные комплекты РСП оборонное ведомство так и не получило - по мнению обвинения, заключая контракт, обвиняемые понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства: у него не было ни конструкторской документации на РСП, ни необходимых комплектующих, 56 наименований которых вообще были сняты с производства.

Своей вины, по данным издания "Черновик"", обвиняемые не признают.

"Кавказский узел" сообщал, что Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года. Его преемником стал Абдусамад Гамидов, отбывающий сейчас срок в шесть с половиной лет за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бюджетных средств. В разделе "персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Мухтара Меджидова.

Напомним также, что сын Мухтара Меджидова, студент МГИМО Муртузали Меджидов был обвинен в доведении в 2018 году до самоубийства (ст. 110 УК РФ) его подруги, студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Однако затем дело было переквалифицировано на ст. 105 УК РФ (убийство). 7 июля 2021 года на основании вердикта присяжных Никулинский райсуд Москвы обвиняемого оправдал, но Мосгорсуд приговор отменил. В июне нынешнего года уже Измайловский райсуд столицы установил, что Меджидов-младший сначала избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа вуза. В итоге он получил 13 лет колонии строгого режима. 2 декабря апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

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