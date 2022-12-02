Суд утвердил приговор Муртузали Меджидову за убийство студентки

02 декабря 2022, 15:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор сыну бывшего премьер-министра Дагестана, осужденному на 13 лет колонии по обвинению в убийстве студентки.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня суд приговорил к 13 годам колонии Муртузали Меджидова, которого присяжные признали виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана.

8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных Никулинский суд Москвы оправдал Меджидова, но в октябре 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело в тот же суд на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры дело было передано из Никулинского райсуда в Измайловский суд, который решил рассматривать дело в закрытом режиме.

Мосгорсуд сегодня оставил в силе приговор Муртузали Меджидову, сообщила сотрудница пресс-службы суда. "Мосгорсуд оставил приговор Меджидову без изменения", - приводит ее слова РИА Новости.

Судебное постановление в карточке дела на сайте Мосгорсуда, по состоянию на 15.00 мск, не опубликовано. "Постановление суда апелляционной инстанции - готовится текст судебного акта", - говорится в ней.

Напомним, Муртузали Меджидов был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

Сначала смерть студентки расследовалась по статье о доведении до самоубийства, однако позднее обвинение было переквалифицировано на статью об убийстве. Обвинение полагало, что Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа вуза.

Отец Муртузали Меджидова Мухтар Меджидов с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.