Суд решил рассматривать дело Муртазали Меджидова в закрытом режиме

07 апреля 2022, 16:47

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Измайловский райсуд Москвы из соображений безопасности участников процесса постановил перевести в закрытый режим рассмотрение дела об убийстве студентки в отношении Муртузали Меджидова, сына бывшего премьер-министра Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал Муртузали Меджидова, сына бывшего премьер-министра Дагестана, обвиненного в убийстве студентки. В октябре 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело в тот же суд на пересмотр. Генпрокуратура России усомнилась в объективности рассмотрения дела Никулинским судом. По ходатайству ведомства дело было направлено в Измайловский суд Москвы. Измайловский суд Москвы 14 февраля постановил взять подписку о невыезде с Меджидова, а 29 марта сформировал коллегию присяжных. 6 апреля началось повторное рассмотрение дела Меджидова. Судья поддержал ходатайство адвокатов Меджидова о запрете видеосъемки на заседаниях.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

Измайловский районный суд Москвы постановил провести в закрытом режиме рассмотрение дела Муртузали Меджидова, сообщила пресс-служба суда.

"Судом вынесено постановление о проведении разбирательства в закрытом судебном заседании, поскольку того требуют интересы обеспечения безопасности участников процесса", - процитировало сегодня представителя суда РАПСИ.

Следующее заседание по делу Меджидова состиотся 12 апреля, следует из карточки дела на сайте суда.

Отец Муртузали Меджидова, Мухтар Меджидов, с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на " Кавказском узле".

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