Суд запретил видеосъемку процесса по делу Муртузали Меджидова

06 апреля 2022, 02:30

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Измайловский райсуд Москвы приступил к повторному рассмотрению дела сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки. Судья поддержал ходатайство адвокатов Меджидова о запрете видеосъемки на заседаниях.

Как писал "Кавказский узел", Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал Муртузали Меджидова, сына бывшего премьер-министра Дагестана, обвиненного в убийстве студентки. В октябре 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело в тот же суд на пересмотр. Генпрокуратура России усомнилась в объективности рассмотрения дела Никулинским судом. По ходатайству ведомства дело было направлено в Измайловский суд Москвы. Измайловский суд Москвы 14 февраля постановил взять подписку о невыезде с Меджидова, а 29 марта сформировал коллегию присяжных.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

В Измайловском райсуде Москвы 5 апреля состоялось первое заседание по существу по делу Меджидова об убийстве студентки МГИМО, сообщило агентство городских новостей «Москва».

За заседании суда прокурор заявил, обращаясь к присяжным, что "Меджидов категорически боится возмездия, его единственный шанс ввести вас в заблуждение", сообщается в репортаже НТВ, опубликованном на сайте телеканала. "Вы не должны позволить ввести в заблуждение ни себя, ни правду, которую будем вам представлять", - процитировал прокурора журналист. Адвокаты, в свою очередь, просили присяжных не поддаваться эмоциям, обращать внимание на детали. Родителей погибшей на заседании суда не было, присутствовал представитель посольства Казахстана в Москве, говорится в репортаже.

"Я думаю правда одна, и если они так изворачиваются, значит есть что скрывать, и я надеюсь, что мы будем более подготовлены (на этом судебном процессе), присяжные будут лояльнее", - сказала в эфире мать Байсафы Жанна Ахметова, с которой журналисты связались по скайпу.

Судья утвердила ход процесса, а на следующем заседании, которое намечено на 7 апреля, будут заслушаны доказательства обвинения.

На видео выходящий из здания суда Меджидов отказывается отвечать на вопросы журналистов и советует им изучать материалы дела, опубликованные в Интернете.

Перед началом заседания адвокаты попросили суд прекратить видеосъемку, суд удовлетворил их ходатайство, говорится в репортаже, опубликованном на сайте телеканал "Рен-ТВ". Меджидов, заходя в зал заседания, закрывал лицо папкой, следует из видео.

В репортаже также приводятся подробности из досье, где Жанна Ахметова заявляет, что ее дочь не могла совершить суицид, и у девушки не было проблем со здоровьем. По словам матери, эксперты, которых нанял сам Меджидов, заявил, что у человека "скапливаются стрессы и чем больше их у человека, тем больше он психованный".

Адвокаты утверждали, что у возлюбленной Меджидова были проблемы с психикой и о возможности суицида она неоднократно говорила с подругами и самим Меджидовым, говорится в репортаже.

Отец Муртузали Меджидова, Мухтар Меджидов, с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на " Кавказском узле".

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