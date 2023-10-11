Орлов уверен в обвинительном приговоре

11 октября 2023, 16:45

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Оправдательный приговор по делу о дискредитации армии в текущих политических условиях невозможен, однако любой обвинительный приговор будет оспорен, заявил правозащитник Олег Орлов в последнем слове на процессе по делу о дискредитации армии. Правозащитники и слушатели процесса сочли довольно мягким запрошенное гособвинителем наказание.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Прокурор ходатайствовал о направлении Орлова на психиатрическую экспертизу, однако суд ему отказал. Прокурор попросил суд признать Олега Орлова виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовать его на 250 тысяч рублей. Адвокат Олега Орлова в прениях заявила о противоречиях статьи о дискредитации армии, по которой преследуют правозащитника, Конституции и международному праву. Сам Орлов напомнил суду о верховенстве права.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Выступая с последним словом в Головинском суде Москвы, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов напомнил о правозащитниках и активистах, которые получили реальные сроки заключения за свои высказывания о военной операции на Украине.

"Мое наказание небольшая цена за мою позицию. Но любой обвинительный приговор мы будем обжаловать. Любой незаконный приговор - это нарушение прав", - процитировал его слова корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на заседании.

По словам правозащитника, вся прожитая жизнь не оставляла другого выбора. "Я не раскаиваюсь в том, что выходил на антивоенные пикеты, что написал статью, за которую меня судят. <...> Я не раскаиваюсь, что не уехал из России. Я считаю, что в России мой голос будет звучать громче. С подачи политической полиции и суда моё высказывание стало известным. И я не сожалею о работе в "Мемориале"**. Можно подумать, что все пошло прахом. Но не так. Страна наша выйдет из мрака. И в этом есть заслуга мемориальского** сообщества", - отметил Орлов.

По его словам, жители России оказались сейчас в мире Джорджа Оруэлла, когда извращаются основополагающие понятия, а государству нужно только "мычание за".

"Государство контролирует все сферы, в том числе культуру и вторгается в личную жизнь. Как назвать этот новый тоталитаризм, в этом суть моей статьи", - заявил правозащитник.

По его словам, он уверен в том, что приговор будет обвинительным. "Наказание мне неизбежно, поскольку в нынешних условиях по такому обвинению оправдательный приговор невозможен. Скоро увидим, каким он будет", - отметил Орлов.

Он добавил, что в 90-е годы XX века участвовал в подготовке закона "О реабилитации жертв политических репрессий". "И в свободной России будущего этот закон обязательно будет дополнен, доработан для того, чтобы реабилитировать всех нынешних политических заключенных, всех осужденных по политическим мотивам, включая и тех, кого осудили за их антивоенную позицию", - заключил Орлов.

Глава международного общества "Мемориал"*** Ян Рачинский подчеркнул, что запрошенный приговор мягче возможного. "Ожидания у всех были разными. Я сам предполагал, что будет запрошен штраф. Но наше правосудие такое, что ожидать можно чего угодно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" .

Она из слушателей дела, София, также считает,что запрошенный приговор довольно мягкий. "Но слово за судьей, бывает, что мягкий на вид судья выносит жёсткий приговор. Хотя обычно не бывает, чтобы приговор был жестче запрошенного прокурором", - отметила она.

Каринэ также приходит на все заседания суда. "В идеале нужен оправдательный приговор или чтобы вообще такого дела не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кто выступает в защиту "Мемориала"**, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"**". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".включен в реестр иностранных агентов.

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.